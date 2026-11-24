ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟುವ ಆತನ ಕಲೆ!
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೇವಲ 7 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ, 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 204 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆತ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದ. ಬೌಲರ್ಗಳು ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಅವಮಾನದಿಂದ ಪಾರಾದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾವ್ ವರದಿ
Published : November 24, 2026 at 10:46 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಎಂಥಾ ಆಟ.. ಕೇವಲ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 204 ರನ್. ಬರೋಬ್ಬರಿ 28 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಬಂದೆರಗಿದ ದ್ವಿಶತಕ. 250 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 14.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸಾಹಸ.
50 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಹೋಯಿತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವೈಭವ..
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಐಸಿಸಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ಸಲಹೆ. ನಾವೀಗ ಕಂಡ ಈ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ 'ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್!' (SIXES CRICKET).
ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸುಸ್ತಾಗುವಂತೆ ಓಡುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತವೂ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ದಾಟಲೇಬೇಕು. ಬರೀ ಬ್ಯಾಟ್, ಬಾಲ್, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ!
Vaibhav Sooryavanshi knew he was about to treat us to something mindboggling 😌 #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/ORIf7WDpy5— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
ಇದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ... ಆದರೆ, ಯುಎಇ (UAE) ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಡಿದ ಇಂದಿನ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುವವರೆಗೂ, 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇಷ್ಟೇ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ 16 ವರ್ಷ ಕೂಡ ತುಂಬದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಕೇವಲ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಝಲಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮ. ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನ. ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ನೀಡುವ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟ.
ಇದು ನಿರ್ದಯಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ. ಇದೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಏಲಿಯನ್, 'ಜಾದೂ'!
ಕೆಲವು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಕುಬ್ಜವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಡಿದ ಈ ಆಟವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತವರು, ಯಾರೋ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಬೆರಗಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಆಟವಿದು.
We've run out of adjectives! 😅 ONE WORD for this performance? ✍️👇 Scorecard ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/skUZCGJtFy— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ. 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್. ಬಳಿಕ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 28 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು!
ಭಾರತ ತಂಡ ಕೇವಲ 12 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 230 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯೊಬ್ಬನದೇ 200 ರನ್ ಕೊಡುಗೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 50 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 250 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಕೇವಲ 14.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿತು. 50 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ! ಆಯೋಜಕರು ಇಡೀ ದಿನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲೋ ತುರ್ತು ಕೆಲಸವಿದ್ದಂತಿತ್ತು!
163 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಆಗ ಆತ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀರಿದ. "ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಪಕ್ಕದ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಅಟ್ಟಬೇಕಾದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ" ಎಂದು ಆತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಂದುಕೊಂಡಂತಿತ್ತು.
ಆತಂಕವಿಲ್ಲ, ಹತಾಶೆಯಿಲ್ಲ, ಮುಖಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಆ ಅಸಾಧಾರಣ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೇವಲ 7 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ, 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 204 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆತ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದ. ಬೌಲರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಅವಮಾನದಿಂದ ಪಾರಾದರು. ಅದಷ್ಟೇ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಸಮಾಧಾನ!
ಆದರೆ, ಈ ಅದ್ಭುತ ಮನರಂಜನೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಅಡಗಿದೆ: ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೇ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ?. ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಆತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುಡ್-ಲೆಂತ್ ಎಸೆತವನ್ನೂ ಬೌಂಡರಿಗಟ್ಟುವ ಆಹ್ವಾನದಂತೆ ಕಾಣುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಎಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು? ಚೆಂಡು ತನ್ನದೇ ಆದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವಾಗ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು?
ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತ, ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಯಾರ್ಕರ್ ಹೀಗೆ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂತ್ರವೂ ದೊಡ್ಡ ಜೂಜಾಟದಂತಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ನಡುವಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೈಪೋಟಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೌಲರ್ ಓವರ್ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಸಾಕಪ್ಪಾ ಎಂದು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
Never in doubt! 🏅 Vaibhav Sooryavanshi is the Player of the Match for an innings we will remember for a very long time! 👏🙌 Scorecard ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/TbYuy7mjam— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
50 ಓವರ್ಗಳ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಬೀರಲಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ; ಆದರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪಿಚ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅರಿತು, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.
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ಹಾಗೆಂದು, ಈ ಒಂದು ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿರರ್ಥಕವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಸುದೀರ್ಘ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ, ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ತಂಡಗಳು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆತ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬ, ಎಂಸಿಸಿ (MCC) ನಿಯಮಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ 'ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್' ಹೊಡೆತ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮರುಗುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಆಟಗಾರರ ಮೂಲಕವೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ!
ಇದರ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 'ಎ' ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆತ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇಂದು, ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತೇ ಹೊಗಳಲು ಪದಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಆತನ ಈ ಗುಣ, ಆತನ ಅಸಾಧಾರಣ ಹೊಡೆತಗಳಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಹೇರಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸದೆ, ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಆತ ಇನ್ನೂ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗ. ಆತ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಕಲಿಯಲಿ ಮತ್ತು ಆಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಿ. ಇನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ಅವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವನ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿವೆ.
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