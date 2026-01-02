ETV Bharat / sports

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ! 15 ವರ್ಷದ ಕೆರಿಯರ್​ ಅಂತ್ಯ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಉಸ್ಮಾನ್​ ಖವಾಜ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Published : January 2, 2026 at 10:44 AM IST

Updated : January 2, 2026 at 11:13 AM IST

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ 5ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವುದಾಗಿ 39 ವರ್ಷದ ಖವಾಜ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2011ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಖವಾಜ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಇದೀಗ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೇ, ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಅವರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಖವಾಜಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯವನ್ನು ಖವಾಜ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಜನಾಂಗೀಯ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಾನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾದ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈಗಲೂ ಸಹ. ನಾನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿದ್ದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಮಾನಿಸಿದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಗಾಯಗೊಂಡರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಖವಾಜಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಸ್ಮಾನ್​ ಖವಾಜಾ
ಉಸ್ಮಾನ್​ ಖವಾಜಾ (IANS)

2011 ರಿಂದ 2015ರ ನಡುವೆ, ಖವಾಜಾ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಆಶಸ್ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಆಸೀಸ್​ ಪರ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು, ಆದರೂ ಎದೆಗುಂದದೆ 2015-16ರ ದೇಶೀಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು.

ಆಸೀಸ್​ನ ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್​: 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಇವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. 2010-11ರ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳು ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಬದಲಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 37 ಮತ್ತು 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಖವಾಜ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪಾಕ್​ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಖವಾಜಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಡಿದ್ದು ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜಾ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಖವಾಜ 2011ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ 2013ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 87 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳ 157 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 43.39 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 16 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 28 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 6,206 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 232. ಅವರು 40 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ 39 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 12 ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 1,554 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 9 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 1 ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ 241 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖವಾಜ 2019 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

