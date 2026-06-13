ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಕೆನಡಾ!!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಬೋಸ್ನಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡರೇ ಪರಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
Published : June 13, 2026 at 10:41 AM IST
FIFA World Cup 2026: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ, ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಬೋಸ್ನಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಬೋಸ್ನಿಯಾ ತಲಾ 1 ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. 1986 ಮತ್ತು 2022ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಆರು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೆನಡಾ, ಈ ಡ್ರಾ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಕೆನಡಾವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಸೈಲ್ ಲಾರಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆನಡಾವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿದರು.
It all ends level! 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
ಟೊರೊಂಟೊ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆನಡಾ, ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 7ನೇ ಸೋಲಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 76ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದ ಲಾರಿನ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಕೆನಡಾ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆನಡಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಕೆನಡಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಈ ಗೋಲು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತವರಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲಾಗಿತ್ತು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬೋಸ್ನಿಯಾ 21ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೋಲ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಜೊವೊ ಲುಕಿಕ್ ಕಾರ್ನರ್ನಿಂದ ಫ್ಲಿಕ್-ಆನ್ ಅನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.
ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೇವರಿಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ, ಇದೇ ದಿನ ಕೆನಡಾ ತಂಡ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ನಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿವೆ.
ಯುಎಸ್ಎಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು: ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರಾಗ್ವೆ ಮದ್ಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಆತಿಥೇಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೋಲಾರಿನ್ ಬಾಲೊಗುನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮೌರಿಸಿಯೊ ಪರಾಗ್ವೆ ಪರ ಒಂದು ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿದರು.
A winning start for 🇺🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026
22 ಆವೃತ್ತಿಗಳ ನಂತರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. 1930ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಪರಾಗ್ವೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ, 22 ಆವೃತ್ತಿಗಳ ನಂತರ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 23ನೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು.
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