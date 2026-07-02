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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​! ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮಣಿಸಿ 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ USA

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದಿದ್ದ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ತಂಡ ಬೋಸ್ನಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.

ಯುಎಸ್​ಎ ತಂಡ
ಯುಎಸ್​ಎ ತಂಡ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 11:27 AM IST

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FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಮೂರು ಆತಿಥೇಯ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿವೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಈಗಾಗಲೇ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ, USA ಕೂಡ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವ ಸಾಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.

ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಬೇ ಏರಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು ಇದರೊಂದಿಗೆ 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. USA 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಇದೀಗ ಆ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಇದು ಎರಡನೇ ನಾಕೌಟ್ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಪರ ಫೋಲಾರಿನ್ ಬಲೋಗನ್ ಮತ್ತು ಮಲಿಕ್ ಟಿಲ್ಮನ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲೋಗನ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಯುಎಸ್ 10 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿತು ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿತು. ಫೋಲಾರಿನ್ ಬಾಲೊಗುನ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಆಫ್‌ಸೈಡ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಗೋಲು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಗಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಲೊಗುನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 45ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಟ್‌ಗೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.

ಮೊದಲಾರ್ಧದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲೊಗುನ್ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಸಮೀಪ ಬಂದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಕ್ರಾಸ್‌ಬಾರ್‌ಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಬೋಸ್ನಿಯಾ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ 64ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫೋಲಾರಿನ್ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ನಂತರ USA ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೂ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ವಿಫಲವಾಯಿತು.

ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಿಕ್ ಟಿಲ್ಮನ್ ಅದ್ಭುತ ಫ್ರೀ-ಕಿಕ್ ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 2-0ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪುಲಿಸಿಕ್ ಆಫ್‌ಸೈಡ್‌ಗಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಲು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ 12 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸೋಲಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇದು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮೌರಿಸಿಯೊ ಪೊಚೆಟ್ಟಿನೊ ಅವರ ತಂಡವು ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಸಿಯಾಟಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 16ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

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TAGGED:

FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026
FIFA PRE QUARTER MATCHES
USA VS BOSNIA AND HERZEGOVINA

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