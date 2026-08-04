ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪ; ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ 8 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್!!
ಐಸಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
Published : August 4, 2026 at 1:42 PM IST
ಐಸಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
2025ರ ಅಬುಧಾಬಿ ಟಿ10 ಲೀಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ನವೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.
ಅಖಿಲೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ?
26 ವರ್ಷದ ಬೊಡುಗುಮ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಪರ ನಾಲ್ಕು ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಡಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಟಿ20 ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತಾದ ನಂತರ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯವು ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
USA player faces ban for breaching ICC Anti-Corruption Code.https://t.co/47eSuN64mN— ICC (@ICC) August 3, 2026
ಬೊಡುಗುಮ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಭಾರತದದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ರೆಡ್ಡಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು, ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ (ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್) ತಂಡದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ಪರ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು.
ರೆಡ್ಡಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ SRH ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಬುಧಾಬಿ ಟಿ10 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವೊಂದನ್ನು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಐಸಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
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