ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಣಿಸಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕ! ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೊರಾಕೊ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
Published : June 20, 2026 at 10:34 AM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ USA ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. USA ತಂಡವು ಗುಂಪು D ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 32ರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಯಿತು.
ಸಿಯಾಟಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿತು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 11ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಬರ್ಗೆಸ್ ಫೋಲಾರಿನ್ ಬೊಲೊಗನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದರು ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
Balogun Vs Australia Match Highlights #USA #Worldcup2026 pic.twitter.com/QfjMRShsVp— Rick Match Comps (@RickComps) June 20, 2026
ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು ಮೊದಲಾರ್ಧ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿತು. 43ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಸೆರ್ಜಿನೊ ಡೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಬರ್ಗೆಸ್ ಅದ್ಭುತ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ದೊರೆಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ರೆಫರಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 0-2 ಅಂತರದಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ತಂಡವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಅಮೆರಿಕ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ವೆಯನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.
ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾಯಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪುಲಿಸಿಕ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೋಚ್ ಮೌರಿಸಿಯೊ ಪೊಚೆಟ್ಟಿನೊ ಅವರ ತಂತ್ರಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಿತು. ರಿಕಾರ್ಡೊ ಪೆಪೆ, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ರೀಮನ್ ಮತ್ತು ಟೈಲರ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ತಂಡವು ಶೇಕಡಾ 62ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊರಾಕೊಗೆ ಗೆಲುವು
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊರಾಕೊ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು. ಬೋಸ್ಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಮೊರಾಕೊ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಮೊರಾಕೊ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಮೊರಾಕೊ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜೈಬರಿ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ರಾಹಿಂ ಡಯಾಜ್ ನೀಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 71 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಗೋಲು 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಗೋಲು ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
A nightmare start for Scotland as Ismael Saibari scores the fastest goal of the 2026 World Cup so far! pic.twitter.com/UymjBr8oQq— BBC Sport (@BBCSport) June 19, 2026
ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಚ್ರಾಫ್ ಹಕಿಮಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹಿಂ ಡಯಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. 36ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಆಂಗಸ್ ಗನ್ ಬಿಲಾಲ್ ಎಲ್ ಮೊರಾಕೊ ಗೋಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಡೆದರು.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಮರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ರಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಹೊಡೆದ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಮೊರಾಕೊ ಕ್ರಾಸ್ಬಾರ್ನ ಆಚೆ ಹೋಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಕಾಟ್ ಮೆಕ್ಟೊಮಿನೇ ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ರೆಫರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಮೊರಾಕೊ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಟಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಈಗ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೂನ್ 24 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ಹೈಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.
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