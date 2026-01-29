T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಮಾನತು; ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡ
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಐಸಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದೆ.
Published : January 29, 2026 at 11:45 AM IST
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಫೆ.7 ರಿಂದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರೋಚಕ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ, ಯುಎಸ್ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೌದು, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮೂಲದ ಆರನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಜೋನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿವೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳು 2023-24ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ BIM 10 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
BIM 10 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪ ಜೋನ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಲ್ಲೂ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ, ಜನವರಿ 28, 2026 ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಜೋನ್ಸ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಯುಎಸ್ಎ ಪಂದ್ಯಗಳು: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಯುಎಸ್ಎ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಜಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 31 ವರ್ಷದ ಜೋನ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪರ 52 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 33.95ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,664 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 48 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 24.06ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 770 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 11 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಯುಎಸ್ಎ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು
ಫೆಬ್ರವರಿ 07 - ಯುಎಸ್ಎ vs ಭಾರತ, ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 10 - ಯುಎಸ್ಎ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸಿಂಹಳಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಕೊಲಂಬೊ
ಫೆಬ್ರವರಿ 13 - ಯುಎಸ್ಎ vs ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, MA ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಚೆನ್ನೈ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 15 - ಯುಎಸ್ಎ vs ನಮೀಬಿಯಾ, MA ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಚೆನ್ನೈ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು
ಗುಂಪು ಎ: ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ನಮೀಬಿಯಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಗುಂಪು ಬಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಓಮನ್
ಗುಂಪು ಸಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲಾಂಡ್, ಇಟಲಿ, ನೇಪಾಳ
ಗುಂಪು ಡಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಕೆನಡಾ, ಯುಎಇ
