ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಸೋಲಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ 2026ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್
2003ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ಮೆಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಡಿ ರಾಡಿಕ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೊದಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ ಶೆಲ್ಟನ್ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
Published : September 14, 2026 at 10:14 AM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ: ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೋಡಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಸೋಲಿಸಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರ ಫೈನಲ್ ಆಡುವಾಗ ತಾನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸವಾಲು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಜ್ವೆರೆವ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶೆಲ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಪರವಾದ ಕೂಗುಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರೆ, ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಪೈರ್ ಘೋಷಣೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ತಾವು ಗೆದ್ದ ವಿಷಯವೇ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅರಿವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಟದತ್ತಲೇ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಜ್ವೆರೆವ್ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇರೇನೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೆಲುವಿನ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
¡SASCHAAA! GANASTE, LOCO 😂 pic.twitter.com/kcocOgdCy8— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಶೆಲ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಜ್ವೆರೆವ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. 2003ರ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಜ್ವೆರೆವ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಕೈತಪ್ಪಿಹೋಗಿದ್ದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಗ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಜ್ವೆರೆವ್ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ (ನಂ. 1 ಸೀಡ್) ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಹತ್ವದ ಫೈನಲ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಶೆಲ್ಟನ್ ಅವರ ಅಸ್ಥಿರ ಆರಂಭದ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೈ-ಬ್ರೇಕರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಶೆಲ್ಟನ್ ಪರವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆಯೂ ಎದುರಾಳಿಯ ತಿರುಗೇಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ರಾಡ್ಮನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮದೇ ಸಾಕರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
Zverev’s name has been added to the wall of champions! ✍️ pic.twitter.com/HsuxxTFAWW— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
ಜ್ವೆರೆವ್ ಸಂತಸ: ಇಂದು ಶೇ 99.9ರಷ್ಟು ಜನರು ಬೆನ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜ್ವೆರೆವ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. 2003ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ಮೆಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಡಿ ರಾಡಿಕ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೊದಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರನಾಗಲು ಮತ್ತು 1968ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರ್ ಆಶ್ ನಂತರ ಪುರುಷರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೊದಲ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗಲು ಶೆಲ್ಟನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Ben Shelton knows he can find the next level 📈 pic.twitter.com/fuyKcPogCB— US Open Tennis (@usopen) September 14, 2026
ಹೀಗಿತ್ತು ಸೆಲ್ಟನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಇದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ಷಣ. ಇಂದು ಆ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ (ಕೋರ್ಟ್ಗೆ) ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾವನೆಗೆ ಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶೆಲ್ಟನ್ ಹೇಳಿದರು.
Nico from the US Open Lemonade Stand catches up with 2026 US Open champion Alexander Zverev. 🍋🏆 pic.twitter.com/qJz2Uyc8KB— US Open Tennis (@usopen) September 14, 2026
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