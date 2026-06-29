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US ಓಪನ್​ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​! ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​ಗೆ ಸೋಲು!!

US ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​
ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 3:17 PM IST

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ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸರಣಿಯು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ಸು ಲಿ-ಯಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸತತವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸತತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಸು ಲಿ-ಯಾಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-15 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 21-16 ರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದರು. ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯವು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್​ಗೆ ತಲುಪಿತು.

ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸು ಲಿ-ಯಂಗ್, 21-19 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಯಂಗ್ 21-15, 16-21, 21-09 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಟೂರ್ನಿಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಸಹ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ರೋನಕ್ ಚೌಹಾಣ್ 17-21, 19-21 ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ಸು ಲಿ-ಯಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು. ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ದೇವಿಕಾ ಸಿಹಕ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧ 21-15, 11-21, 15-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಪದಕ ವಂಚಿತರಾದರು.

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KIDAMBI SRIKANTH
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ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್​
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