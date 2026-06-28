ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್!!
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 28, 2026 at 6:44 PM IST
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ನ ಯುಡೈ ಒಕಿಮೊಟೊ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜಪಾನ್ನ ಯುಡೈ ಒಕಿಮೊಟೊ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 22-20 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಒಕಿಮೊಟೊ 21-15 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ರೋಚಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 21-19 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.
Kidambi Srikanth 🇮🇳 and Yudai Okimoto 🇯🇵 go all out for a spot in the finals.#BWFWorldTour #USOpen2026 pic.twitter.com/CCqCJFxuOm— BWF (@bwfmedia) June 28, 2026
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಜಪಾನಿನ ಯುಡೈ ಒಕಿಮೊಟೊ ಅವರನ್ನು 22-20, 15-21, 21-19 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ಸು ಲಿ ಯಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ರೋನಕ್, ದೇವಿಕಾಗೆ ನಿರಾಶೆ
ಇಂದು ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ರೋನಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಸು ಲಿ ಯಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸು ಲಿ ಯಾಂಗ್ 21-17, 21-19 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ರೋನಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೋನಕ್ ಅವರ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಇಂದು ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ರೋಮಾಂಚಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದೇವಿಕಾ ಸಿಹಕ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ದೇವಿಕಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-15 ರಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ಸನ್ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ 21-11 ರಿಂದ ಗೆದ್ದರು.
Class is permanent. 🏸— BAI Media (@BAI_Media) June 28, 2026
Kidambi Srikanth storms into the US Open 2026 Final and will play for the title tomorrow.
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ಇದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ಗೆ ತಳ್ಳಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ಸನ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-15 ರಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇವಿಕಾ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧ 21-15, 11-21, 15-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು.
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