US Open; ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್!!
ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಜೇಮೀ ಫರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 3, 2026 at 3:37 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಜೇಮೀ ಫರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕರಾಜ್, ತನ್ನ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮೂಲಕ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ವಿಶ್ವದ 72ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಫರಿಯಾ, 3-3 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-4 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಅಲ್ಕರಾಜ್ಗೆ ಒತ್ತಡೆಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದರು.
𝐓𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞. 𝐓𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭. 𝐓𝐡𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧. 🕺🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) September 3, 2026
Carlos Alcaraz with an ice-cold arrow celebration after a winning moment! 🎯🙌
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ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಪುನರಾಗಮನ: ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಆಟಗಾರ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು, ಅವರ ಮೊದಲ ಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸತತ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಅದ್ಭುತ ಫೋರ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಫರಿಯಾ ಅವರ ಸರ್ವ್ ಮುರಿದರು ಮತ್ತು ಕೇವಲ 33 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅವರು 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು 2026ರ ಋತುವಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ 9-0 ಅಜೇಯ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ನಂತರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರನಾಗಲು 23 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2004 ಮತ್ತು 2008ರ ನಡುವೆ ಸತತ ಐದು ಬಾರಿ ಫೆಡರರ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಅಲ್ಕರಾಜ್, 2022ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
The defending champion marches ahead! 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) September 3, 2026
Carlos Alcaraz bounced back in style, winning three consecutive sets against Jaime Faria to seal his spot in Round 3! 🔥
Watch #USOpen 2026 👉 LIVE on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/fr6AH5kPqy
ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೆ?: ಅಲ್ಕರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಕ್ವರ್ತ್ ಅವರನ್ನು 7-5, 6-3, 6-1 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಚೀನಾದ ವು ಯಿಬಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಪೆಗುಲಾ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು: ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಪೆಗುಲಾ ಅಮೆರಿಕದ ಸೋಫಿಯಾ ಕೆನಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕನ್ ಓಪನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಇದು ಅವರ ಏಳನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪೆಗುಲಾ ಕೇವಲ 56 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 6-3, 6-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಪೆಗುಲಾ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆನಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 5-2ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆನಿನ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು.
2024ರ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಪೆಗುಲಾ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2021 ರ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಲೆಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೆನಡಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮನಂಚಯಾ ಸವಾಂಗ್ಕಾವ್ ಅವರನ್ನು 6-4, 6-1 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ನ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.
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