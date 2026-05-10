ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉರ್ವಿಲ್​ ಪಟೇಲ್​

Published : May 10, 2026 at 9:01 PM IST

ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಉರ್ವಿಲ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಂಟು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ: ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪವರ್‌ಪ್ಲೇ ನಂತರ ಲಕ್ನೋ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್​ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇದು ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಆವೇಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಐದು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.

ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿದ ಆಟಗಾರರು

13 ಎಸೆತಗಳು - ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ (CSK)

14 ಎಸೆತಗಳು - ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (ಪಿಬಿಕೆಎಸ್)

14 ಎಸೆತಗಳು - ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್)

14 ಎಸೆತಗಳು - ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ (ಆರ್‌ಸಿಬಿ)

15 ಎಸೆತಗಳು - ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ (ಕೆಕೆಆರ್)

CSK ಪರ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ: ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪಟೇಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಚೆನ್ನೈ ಪರ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.

13 ಎಸೆತಗಳು - ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್

16 ಎಸೆತಗಳು - ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ

19 ಎಸೆತಗಳು - ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ

ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ: ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಟೇಲ್ ಮೊದಲ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.

ಸಿಎಸ್​ಕೆಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು: ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 203 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಸಿಎಸ್​ಕೆ 19.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ, ಲಕ್ನೋ IPL 2026ರ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಿಎಸ್​ಕೆ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಇದು ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

