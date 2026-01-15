ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ತತ್ತರ; ಯುಪಿಗೆ ಮೊದಲ ಜಯ
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿಂದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
WPL 2025: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಎಂಟನೇ ಪಂದ್ಯವು ಇಂದು ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ತಂಡವು ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಸತತ ಮೂರು ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ, ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಾಯಕಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮುಂಬೈ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 161 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ ಕೂಡ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.
ಅಮನ್ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 16 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರ ಶಿಖಾ ಪಾಂಡೆ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಸೋಭಾನ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
18.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಯುಪಿ: ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ 18.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 162 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಈ ರನ್ ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅವರು 12 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 164.10 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 64 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಯಾನ್ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 245.45ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿತ್ತು.
ನಾಯಕಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಫೋಬೆ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಕಿರಣ್ ನವ್ಗಿರೆ 10ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
