ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಕಳಪೆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ: ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರಾದ ಕಿವೀಸ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 3:09 PM IST
INDA vs NZA Test: ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳಪೆ ಬೆಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 113 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ
ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎ ತಂಡಗಳು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಸರಣಿ ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೇವಲ 113 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಂದ್ಯವು ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಂತಿತ್ತು. ನಂತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 317 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
NZA v INDA, 1st Unofficial Test NZA 187-9 & 317 INDA 516 & 113 Curtis Heaphy*: 90 (187) Jayden Lennox: 6 (24) Devdutt Padikkal 5-2-11-2 Day 4: Bad light stops play - New Zealand A need 126 runs Click here to view more : https://t.co/z0poJmR16H— Vijay Grover (@VijayGrover19) October 27, 2026
ನಂತರ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ 516 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 199 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಕೂಡ 91 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಯಶ್ ರಾಥೋಡ್ 66 ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎ ತಂಡವು ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 187 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆಲ್ಲಲು 126 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಳಪೆ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯ್ತು. ಬೆಳಕು ಸುಧಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಪಂದ್ಯ ಪುನಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (ನಾಯಕ) (ವಿ.ಕೀ), ಯಶ್ ರಾಥೋಡ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಅಂಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಔಕಿಬ್ ನಬಿ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ರೈಸ್ ಮಾರಿಯು (ನಾಯಕ), ಕರ್ಟಿಸ್ ಹೀಫಿ, ಟಿಮ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬಾಯ್ಲ್, ಡೀನ್ ಫಾಕ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಮಿಚೆಲ್ ಹೇ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಸೈಮನ್ ಕೀನ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಫ್ರೇಸರ್ ಶೀಟ್, ಜೇಡನ್ ಲೆನಾಕ್ಸ್, ಝಾಕ್ ಗಿಬ್ಸನ್.
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