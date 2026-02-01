ಬಜೆಟ್ 2026: ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ "ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್" ಘೋಷಣೆ
2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 1, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : February 1, 2026 at 1:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ" ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಏಕೀಕರಣ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಗ್ಗಳು ಆರಂಭ, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ
- ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ.
- ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
- ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
- ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಗ್ಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ.
- ಆರಂಭಿಕ, ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ಎಲೈಟ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ
ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಉದ್ದೇಶ: ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಈ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
VIDEO | Union Budget 2026-27: Finance Minister Nirmala Sitharaman says, " i propose to launch a khelo india mission to transform the sports sector over the next decade. the mission will facilitate a: an integrated talent development pathway supporting supported by training centers… pic.twitter.com/ksv9Jze4km— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2026
ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಷನ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತಲೂ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತರಬೇತುದಾರರು, ಫಿಸಿಯೋ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಚೇತರಿಕೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ - ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿಯು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದಡಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಗ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಲೀಗ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಮಿಷನ್ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಕ್ರೀಡಾ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? : ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಡವರು, ಕೆಳಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಶ್ರೀಮಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬರದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಶನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಶರಣಾದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ