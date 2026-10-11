ಯುನಿಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನೇಮಕ
ಯುನಿಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 11, 2026 at 4:12 PM IST
ಯುನಿಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಂಧಾನ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲಕಿಯರ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಮಂಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
ಈ ಹೊಸ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಐಕಾನ್ ಮಂಧಾನ ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಭಿಯಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು UNICEF ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಂಧಾನ, "UNICEF ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ನಾನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶವು ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು," ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಹೇಳಿದರು.
Welcome to the UNICEF family, Smriti Mandhana. 🩵 UNICEF India is delighted to announce @mandhana_smriti as our newest Celebrity Advocate. Together, we’ll champion the rights and well-being #ForEveryChild. https://t.co/uBMWelocdW— UNICEF India (@UNICEFIndia) October 11, 2026
"ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲಕಿಯರ ದಿನದಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರನ್ನು ಯುನಿಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಕಾನ್ ಆಗುವ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಯೂ ಕಲಿಯಲು, ಆಟವಾಡಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಸ್ಮೃತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಯುನಿಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಿಂಥಿಯಾ ಮೆಕ್ಕ್ಯಾಫ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮಂಧಾನ
ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಂಧಾನ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ, ಅವರು ವರ್ಷ ಒಂದರಲ್ಲಿ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಕದಿನ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಮತ್ತು ಐದು ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. 2026ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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