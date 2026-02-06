15 ಸಿಕ್ಸರ್, 15 ಬೌಂಡರಿ! ವೈಭವ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 6, 2026 at 4:07 PM IST
Vaibhav Suryavanshi Record: ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಹಾರಾರೆ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ (9) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊದಲ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ನಂತರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವೈಭವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನ ಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ 79 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 15 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಮ್ಯಾನಿ ಲಮ್ಸ್ಡೆನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
Vaibhav Sooryavanshi blasts his way to a ton in the #U19WorldCup Final 💯— ICC (@ICC) February 6, 2026
Tournament broadcast details 👉 https://t.co/jKX6xmmOJQ pic.twitter.com/Q6YIsy9m6V
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೈಭವ್: ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ವೈಭವ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ 14.1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಬೇಬಿ ಎಬಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ರೆವಿಸ್ 2022ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈಭವ್ 28* ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
- 15 - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ಭಾರತ) vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಹರಾರೆ, 2026
- 12 - ಮೈಕೆಲ್ ಹಿಲ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) vs ನಮೀಬಿಯಾ, ಪೆನಾಂಗ್, 2008
- 11 - ಕ್ರೇಗ್ ಸಿಮನ್ಸ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) vs ಕೀನ್ಯಾ, ಡ್ಯುನೆಡಿನ್, 2002
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
- 30 - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (2026)
- 18 - ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ (2022)
- 18 - ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (2016 ಮತ್ತು 2018)
- 15 - ಜ್ಯಾಕ್ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ (2016)
- 14 - ಮೈಕೆಲ್ ಹಿಲ್ (2008)
- 14 - ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ (2014)
ವೇಗದ ಶತಕ ದಾಖಲೆ: ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ ಮತ್ತು ಮಂಜೋತ್ ಕಲ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.
𝗛.𝗨.𝗡.𝗗.𝗥.𝗘.𝗗 💯— BCCI (@BCCI) February 6, 2026
Cometh the hour, cometh Vaibhav Sooryavanshi 👏
He smashes a 55-ball century in the #U19WorldCup Final 🫡
Updates ▶️ https://t.co/hisult7mtv pic.twitter.com/vNZY4ZoLJ3
ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಟಗಾರರು
- 51 ಎಸೆತ - ವಿಲ್ ಮಲಾಜ್ಚುಕ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) vs ಜಪಾನ್, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್, 2026
- 55 - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ಭಾರತ) vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಹರಾರೆ, 2026
- 63 - ಖಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಮ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನಾರ್ತ್ ಸೌಂಡ್, 2022
- 65 - ಬೆನ್ ಮೇಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಹರಾರೆ, 2026
- 69 - ರಾಜ್ ಬಾವಾ (ಭಾರತ) vs ಉಗಾಂಡಾ, ತರೂಬಾ, 2022
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
- 175 - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ಭಾರತ) vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಹರಾರೆ, 2026
- 111* - ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ (ಭಾರತ) vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಟೌನ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ, 2012
- 108 - ಬ್ರೆಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಡಿಲೇಡ್, 1988
- 107 - ಸ್ಟೀಫನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್, 1998
- 101* - ಮಂಜೋತ್ ಕಲ್ರಾ (ಭಾರತ) vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿ, 2018
- 100* - ಜರಾಡ್ ಬರ್ಕ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಲಿಂಕನ್, 2002
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅರ್ಧಶತಕ: ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ ವೈಭವ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 142 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ನತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
This 𝟭𝟳𝟱 (𝟴𝟬) will always remain special, Vaibhav! 🫡🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) February 6, 2026
ICC Men's #U19WorldCup | FINAL | #INDvENG | LIVE NOW 👉 https://t.co/ZFk8pN9tv3 pic.twitter.com/zqUumlGtdS
ಆರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಕಣ್ಣು: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕವು ಭಾರತವನ್ನು ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಇದೀಗ ಆರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಯವಿಟ್ಟ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತೆ ಪಾಕ್ಗೆ ಲಂಕಾ ಮನವಿ!