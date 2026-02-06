ETV Bharat / sports

15 ಸಿಕ್ಸರ್​, 15 ಬೌಂಡರಿ! ವೈಭವ್​ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಪೀಸ್​ ಪೀಸ್​

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Suryavanshi Record: ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಹಾರಾರೆ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್​ ಕ್ಲಬ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ (9) ಅವರ ವಿಕೆಟ್​ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊದಲ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ನಂತರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವೈಭವ್​ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಮನ ಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ 79 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 15 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೈಭವ್​ ಅವರನ್ನು ಮ್ಯಾನಿ ಲಮ್ಸ್ಡೆನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೈಭವ್: ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ವೈಭವ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ 14.1 ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್​ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಬೇಬಿ ಎಬಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ರೆವಿಸ್ 2022ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈಭವ್ 28* ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು

  • 15 - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ಭಾರತ) vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಹರಾರೆ, 2026
  • 12 - ಮೈಕೆಲ್ ಹಿಲ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) vs ನಮೀಬಿಯಾ, ಪೆನಾಂಗ್, 2008
  • 11 - ಕ್ರೇಗ್ ಸಿಮನ್ಸ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) vs ಕೀನ್ಯಾ, ಡ್ಯುನೆಡಿನ್, 2002

ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು

  • 30 - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (2026)
  • 18 - ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ (2022)
  • 18 - ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (2016 ಮತ್ತು 2018)
  • 15 - ಜ್ಯಾಕ್ ಬರ್ನ್‌ಹ್ಯಾಮ್ (2016)
  • 14 - ಮೈಕೆಲ್ ಹಿಲ್ (2008)
  • 14 - ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ (2014)

ವೇಗದ ಶತಕ ದಾಖಲೆ: ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ ಮತ್ತು ಮಂಜೋತ್ ಕಲ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಟಗಾರರು ​

  • 51 ಎಸೆತ - ವಿಲ್ ಮಲಾಜ್‌ಚುಕ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) vs ಜಪಾನ್, ವಿಂಡ್‌ಹೋಕ್, 2026
  • 55 - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ಭಾರತ) vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಹರಾರೆ, 2026
  • 63 - ಖಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಮ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನಾರ್ತ್ ಸೌಂಡ್, 2022
  • 65 - ಬೆನ್ ಮೇಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಹರಾರೆ, 2026
  • 69 - ರಾಜ್ ಬಾವಾ (ಭಾರತ) vs ಉಗಾಂಡಾ, ತರೂಬಾ, 2022

ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

  • 175 - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ಭಾರತ) vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಹರಾರೆ, 2026
  • 111* - ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ (ಭಾರತ) vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಟೌನ್ಸ್‌ವಿಲ್ಲೆ, 2012
  • 108 - ಬ್ರೆಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಡಿಲೇಡ್, 1988
  • 107 - ಸ್ಟೀಫನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್, 1998
  • 101* - ಮಂಜೋತ್ ಕಲ್ರಾ (ಭಾರತ) vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿ, 2018
  • 100* - ಜರಾಡ್ ಬರ್ಕ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಲಿಂಕನ್, 2002

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅರ್ಧಶತಕ: ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ ವೈಭವ್​ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 142 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಬೃಹತ್​ ಸ್ಕೋರ್​ನತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.

ಆರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಕಣ್ಣು: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕವು ಭಾರತವನ್ನು ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಇದೀಗ ಆರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಯವಿಟ್ಟ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತೆ ಪಾಕ್​ಗೆ ಲಂಕಾ ಮನವಿ!

TAGGED:

IND VS ENG FINAL
VAIBHAV SURYAVANSHI
VAIBHAV SURYAVANSHI RECORD
U19 WORLD CUP FINAL
U19 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.