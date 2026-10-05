ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಅಂಪೈರ್ ನೀಡಿದ್ದು 5 ರನ್ ಮಾತ್ರ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್!
ಕೆನಡಾ ಸೂಪರ್ 60 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಅಂಪೈರ್ 5 ರನ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 5, 2026 at 11:53 AM IST|
Updated : October 5, 2026 at 12:20 PM IST
Canada Super 60: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆನಡಾ ಸೂಪರ್ 60 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಅಂಪೈರ್ 5 ರನ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾನುವಾರ ಕೆನಡಾ ಸೂಪರ್ 60 ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೊರೆಂಟೊ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 130 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ, ಕಿರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 40 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಿಸ್ ಗೌಸ್ ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಂ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಇಮಾದ್ ವಸಿಂ (26 ರನ್), ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ (19) ಸಹ ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಖಾನ್ 2 ಓವರ್ಗೆ 43 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಡೆವಿಡ್ ವೈಸ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ನಂತರ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮಿಸಿಸಾಗಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದ ವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿತಾದರೂ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 9 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಅಲೇಕ್ಷ್ ಲೀಸ್ (39 ರನ್), ಜಿರ್ಜಾ ಮುನ್ಸೆ 23, ಸೈಫ್ ಝೈಬ್ (20) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಲಿಖಾನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿತು ಇದು ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು.
🚨 MAYBE FIRST TIME IN CRICKET HISTORY 🚨 Ali Khan bowls a bouncer, and the ball goes for a SIX 😳 That's a Wide + Six, possibly the first time this has happened in cricket history 😂 A must watch 👇🏻 https://t.co/6QACwUgT2T— Richard Kettlebourogh Fans (@RichKettle07) October 5, 2026
ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೋದರು ಅಂಪೈರ್ ನೀಡಿದ್ದು 5 ರನ್.!
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟೊರೊಂಟೊ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸಿಸೌಗಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಚೆಂಡು ಬೌನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಬೌಂಡರಿ ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತು?
6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬಡಿದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಲಿಖಾನ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಗುಲದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂಪೈರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ವೈಡ್ + ಬೌಂಡರಿ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿರದ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೋದರೂ ಅದನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಟೊರೆಂಟೊ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್
ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೊರೆಂಟೊ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಾಂಕೂವರ್ ಆಂಕರ್ಸ್ ತಂಡ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 164 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಟೊರೆಂಟೊ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 168 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇವರೆ'; ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಹೀಗೆಳಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ವೀರೇಂದ್ರೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಬಿಗ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್; ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕ!