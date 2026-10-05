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ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್​ಗೆ ಹೋದರೂ ಅಂಪೈರ್​ ನೀಡಿದ್ದು 5 ರನ್​ ಮಾತ್ರ: ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ​ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಶಾಕ್!

ಕೆನಡಾ ಸೂಪರ್​ 60 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್​ಗೆ ಹೋದರೂ ಅಂಪೈರ್​ 5 ರನ್​ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಬೌಲರ್ ಅಲಿಖಾನ್
ಬೌಲರ್ ಅಲಿಖಾನ್ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2026 at 11:53 AM IST

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Updated : October 5, 2026 at 12:20 PM IST

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Canada Super 60: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆನಡಾ ಸೂಪರ್​ 60 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೀಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್​ಗೆ ಹೋದರೂ ಅಂಪೈರ್​ 5 ರನ್​ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಭಾನುವಾರ ಕೆನಡಾ ಸೂಪರ್ 60 ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೊರೆಂಟೊ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡ 10 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 130 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು​. ತಂಡದ ಪರ, ಕಿರನ್​ ಪೊಲಾರ್ಡ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 40 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸೇರಿದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಿಸ್​ ಗೌಸ್​ ಇಮಾದ್​ ವಾಸಿಂ 33 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಇಮಾದ್​ ವಸಿಂ (26 ರನ್​), ನಿಕೋಲಸ್​ ಪೂರನ್​ (19) ಸಹ ರನ್​ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಖಾನ್​ 2 ಓವರ್​ಗೆ 43 ರನ್​ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು, ಡೆವಿಡ್​ ವೈಸ್ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು.

ನಂತರ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮಿಸಿಸಾಗಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದ ವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿತಾದರೂ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 9 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಅಲೇಕ್ಷ್​ ಲೀಸ್ (39 ರನ್​), ಜಿರ್ಜಾ ಮುನ್ಸೆ 23, ಸೈಫ್ ಝೈಬ್ (20) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಂಗ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲೂ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಲಿಖಾನ್​ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿತು ಇದು ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು.

ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೋದರು ಅಂಪೈರ್ ನೀಡಿದ್ದು 5 ರನ್​.!

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವ್ಯಾಂಕೋವರ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟೊರೊಂಟೊ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸಿಸೌಗಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಚೆಂಡು ಬೌನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್​ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಬೌಂಡರಿ ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಅಥವಾ ವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತು?

6 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ? ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್​ಗೆ ಬಡಿದು ಸಿಕ್ಸರ್​ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಲಿಖಾನ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ತಗುಲದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂಪೈರ್​ ಚೆಂಡನ್ನು ವೈಡ್ + ಬೌಂಡರಿ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆದ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್​ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳು ಬ್ಯಾಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿರದ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಹೋದರೂ ಅದನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಟೊರೆಂಟೊ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​

ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೊರೆಂಟೊ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್​ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಾಂಕೂವರ್ ಆಂಕರ್ಸ್ ತಂಡ 10 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 164 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಟೊರೆಂಟೊ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್​ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 168 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

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Last Updated : October 5, 2026 at 12:20 PM IST

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ಕೆನಡಾ ಸೂಪರ್ 60
ಕೆನಡಾ ಸೂಪರ್ 60 ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋ
ಕೆನಡಾ ಸೂಪರ್ 60 ವೈಡ್​ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಸ್
CANADA SUPER 60 WIDE BALL SIX
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