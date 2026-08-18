ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ದುರಂತ; ಐಸಿಯುಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅಂಪೈರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ!!
ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಚೆಂಡು ಬಡಿದು ಅಂಪೈರ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : August 18, 2026 at 1:03 PM IST
ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ದೆಹಲಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಒಂದು ದುರಂತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಲಕ್ಷಯ್ ಥರೇಜಾ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಶಿಶ್ ಮೀನಾ ಅವರ ಎಸೆತವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚೆಂಡಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬೌಲರ್ ಸಹ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಆನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಧರ್ಮೇಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ಮುಖದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಬಲವಾಗಿ ಬಡೆದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಚೆಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಗಾಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಐಸಿಯುಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಡಿಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಧರ್ಮೇಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಶಾಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಭುಜಕ್ಕೆ ಬಡೆದಿತ್ತು ಆದರೂ ಗಾಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ಕಾರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಈಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 192 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವಂಶ್ ಮೆಹ್ರಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಿತ್ ರಾಣಾ 62 ರನ್ಗಳ ತ್ವರಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾಯಾಂಕ್ ರಾವತ್ ಕೇವಲ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ರೈನಾ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 190ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.
ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಿದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಟೈಗರ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ರಿಷಭ್ ಶರ್ಮಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 34 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ, ಬೌಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. 193 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ 156 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 36 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
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