ಅಲ್ಟ್ರಾಹ್ಯೂಮನ್ ಹೈರಾಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕಣಕ್ಕೆ
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರೇಸ್ 'ಅಲ್ಟ್ರಾಹ್ಯೂಮನ್ ಹೈರಾಕ್ಸ್' ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : April 11, 2026 at 11:13 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರೇಸ್ 'ಅಲ್ಟ್ರಾಹ್ಯೂಮನ್ ಹೈರಾಕ್ಸ್' ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಂದಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯೂಮಾ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ (BIEC)ದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಮತ್ತು 12ರಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. 8,200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ನಂತರ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ನಗರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ಹೈರಾಕ್ಸ್ (HYROX) ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್? : ಓಟ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವ ಹೈರಾಕ್ಸ್ 8 x 1 ಕಿ.ಮೀ ಓಟ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಟದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್) ಇದಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೀಯರ್ಗ್, ಸ್ಲೆಡ್ ಪುಶ್, ಸ್ಲೆಡ್ ಪುಲ್, ಬರ್ಪಿ ಬ್ರಾಡ್ ಜಂಪ್ಸ್, ರೋಯಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಲಂಜೆಸ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಕಸರತ್ತುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಲಿವೆ.
ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದ ಹೈರಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ : ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಉತ್ತಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೈರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತರುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೈರಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಐಕಾನ್ಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ಯೂಮಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶ್ರೇಯಾ ಸಚ್ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, www.hyrox.co.in ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಿಮ್ಸ್ : ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 4:50ಕ್ಕೆ ದೇಶದ 26 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು 'ಹೈರಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇರಲಿದೆ.
