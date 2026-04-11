ಅಲ್ಟ್ರಾಹ್ಯೂಮನ್ ಹೈರಾಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು, ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕಣಕ್ಕೆ

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ರೇಸ್ 'ಅಲ್ಟ್ರಾಹ್ಯೂಮನ್ ಹೈರಾಕ್ಸ್' ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಿಲಿಕಾನ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಅಲ್ಟ್ರಾಹ್ಯೂಮನ್ ಹೈರಾಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಗಳ, ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಹಾಗೂ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು (Ultrahuman HYROX Bengaluru, IANS)
Published : April 11, 2026 at 11:13 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ರೇಸ್ 'ಅಲ್ಟ್ರಾಹ್ಯೂಮನ್ ಹೈರಾಕ್ಸ್' ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಂದಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.​

ಪ್ಯೂಮಾ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ (BIEC)ದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಮತ್ತು 12ರಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. 8,200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ನಂತರ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ನಗರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಲ್ಟ್ರಾಹ್ಯೂಮನ್ ಹೈರಾಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆ (Ultrahuman HYROX Bengaluru)

​ಏನಿದು ಹೈರಾಕ್ಸ್ (HYROX) ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್? : ಓಟ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವ ಹೈರಾಕ್ಸ್ ​8 x 1 ಕಿ.ಮೀ ಓಟ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಟದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವರ್ಕ್‌ಔಟ್) ಇದಾಗಿದೆ. ​ಸ್ಕೀಯರ್ಗ್, ಸ್ಲೆಡ್ ಪುಶ್, ಸ್ಲೆಡ್ ಪುಲ್, ಬರ್ಪಿ ಬ್ರಾಡ್ ಜಂಪ್ಸ್, ರೋಯಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಲಂಜೆಸ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಕಸರತ್ತುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಲಿವೆ.

ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದ ಹೈರಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ : ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಉತ್ತಮ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೈರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತರುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೈರಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಐಕಾನ್‌ಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ಯೂಮಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶ್ರೇಯಾ ಸಚ್ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, www.hyrox.co.in ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಿಮ್ಸ್ : ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 4:50ಕ್ಕೆ ದೇಶದ 26 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಮ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು 'ಹೈರಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇರಲಿದೆ.

