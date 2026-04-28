ಉಬರ್ ಕಪ್ 2026; ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು, ಪಿವಿ ಸಿಂಧುಗೂ ನಿರಾಸೆ
Published : April 28, 2026 at 8:45 PM IST
ಉಬರ್ ಕಪ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ 0-5 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಭಾರತ ಹೊರಬಿದ್ದಿತು. ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಸೋತ ಸಿಂಧು: ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವಾಂಗ್ ಜಿಯಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದರು. ಮೂರು ಸೆಟ್ಗಳ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಿಂಧು 16-21, 21-19, 19-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 11-9 ಮತ್ತು ನಂತರ 14-10 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಂಧು ಅವರನ್ನು ಚೀನಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಚತುರತೆಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 18-16 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಧು ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದರು. ಆದರೇ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 18-12 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಸತತ ಆರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ವಾಂಗ್ ಝಿಯಿ, ಸಿಂಧು ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 21-19 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
Tough day on the court, but the fight remains. 🇮🇳— BAI Media (@BAI_Media) April 27, 2026
Huge respect to Team India for pushing through every set against the world's best. We learn, we grow, and we come back stronger! 🏸🔥
ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು: ಸಿಂಧು ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕೊಂಚೆಂಗ್ಬಮ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಮಿಶ್ರಾ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಲಿಯು ಜೆಂಗ್ಶು ಮತ್ತು ಟಾನ್ ನಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇಶಾರಾಣಿ ಬರುವಾ ಚೀನಾದ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು ಭಾರತ 3-0 ಅಂತರದ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿತು. ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ತನಿಶಾ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ-ಕವಿಪ್ರಿಯಾ ಸೆಲ್ವಂ ಜೋಡಿಯು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ (21-10, 12-21, 19-21) ಜಾಂಗ್ ಶುಕ್ಸಿಯಾನ್-ಲುವೊ ಜುಮಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು. ಅಂತಿಮ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಿಕಾ ಜಿಹಾಗ್ ಚೀನಾದ ಕ್ಸು ವೆನ್ಜಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು ಆದರೆ 21-19, 17-21, 10-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತರು.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧ 3-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಭಾರತ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ತಂಡವನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಗೆಲುವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ವಿಫಲವಾಯಿತು.
