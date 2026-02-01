ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 1, 2026 at 4:20 PM IST
ಭಾರತದ 14 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಂಡರ್19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 136.36 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಐದು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಬಹುಬೇಗ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಈ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ವೈಭವ್ ಈ ಇಬ್ಬರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 23 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50.82ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1169 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 6 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 171 ಆಗಿದೆ. ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ 11 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು 11 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ವೈಭವ್ ಈಗ ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Vaibhav Suryavanshi— Kanak Kumari (@KanakKu64995524) February 1, 2026
the 14-year-old sensation from Bihar, is rewriting records with explosive batting! In his last 12 List A (50-over) innings: 720 runs at an average of 60.0 and a blistering strike rate of 179.10. Featuring monster knocks like 190(84) and multiple quick… pic.twitter.com/5MZQTeoXzq
ಗಿಲ್ ಗಳಿಸಿದ ರನ್ ಎಷ್ಟು?: ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯೆಂದರೆ, ಅವರು 16 ಪಂದ್ಯಗಳ 15 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 104.45ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1149 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 160 ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. 36 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1,404 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್ ಜೋಲ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ
1. ವಿಜಯ್ ಜೋಲ್ - 1404 ರನ್ಗಳು
2. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ - 1386 ರನ್
3. ತನ್ಮಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ - 1316 ರನ್
4. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - 1169* ರನ್
5. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ - 1149 ರನ್ಗಳು
6. ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ - 1149 ರನ್ಗಳು
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾರಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ 14 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅಚ್ಛರಿ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ವೈಭವ್ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದು 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ₹1.10 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.
