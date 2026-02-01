ETV Bharat / sports

ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​! ಇಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸವಾಲು

ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 12:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಂಡರ್-19 ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ, ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಮಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರೂಪ್-1 ರಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿವೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್-2 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಭಾರತ ತಂಡ 191 ರನ್‌ಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಆ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.

ಇದೀಗ ಇದೇ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೇ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸುಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯುಷ್ ಮಾತ್ರೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂಡು ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕರಾದ ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಹೆಚ್ಚುಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಷ್ಟು ಭಾರತ ಸ್ಕೋರ್​ ಬೋರ್ಡ್​ ಗಣನೀಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಅಂಬರೀಶ್, ಉದ್ಧವ್, ಹೆನಿಲ್ ಮತ್ತು ಖಿಲಾಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು, ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 90 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 191 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಪಾಕ್​ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಅಗತ್ಯ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 105 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ -2 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೇಸಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರೇ ಭಾರತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾರತ 250 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 29.4 ಓವರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ U19 ತಂಡ: ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ(ನಾಯಕ), ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂದು(ವಿ.ಕೀ), ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ಆರ್‌ಎಸ್ ಅಂಬ್ರಿಶ್, ಖಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್, ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಉಧವ್ ಮೋಹನ್, ಹರ್ವಂಶ್ ಪಂಗಾಲಿಯಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇನ್ನಾನ್ ಸಿಂಗ್, ದೇವೆನನ್ ಸಿಂಗ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೂರ್ಯ, ಕೊಹ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಉಡೀಸ್

TAGGED:

CRICKT
IND VS PAK
U19 WORLD CUP IND VS PAK
IND VS PAK LIVE
U19 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.