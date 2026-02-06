ETV Bharat / sports

ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಇಂದು ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ

ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ದಾಖಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಅಂಡರ್​ 19 ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಅಂಡರ್​ 19 ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 11:39 AM IST

U19 Wolrd Cup 2026 Final: 2026ರ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್​ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇಂದು ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಗಳ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಯುವ ತಂಡಗಳು ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 311 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು.

ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಹ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್‌ ದಾಖಲೆ: ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 55 ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 41 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದೇ ರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈತ್ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟು 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ಮಣಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಗಮನಿಸಿದರೇ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್​ ತಂಡ ಭಾರತ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡವು 1997-98ರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಕಣ್ಣು: ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡ ಇದುವರೆಗಿನ 15 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 1999-2000ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ತಂಡವು 2007-08ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ, 2012ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ, 2017-18ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (ನಾಯಕ), ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂದು (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂಬ್ರಿಶ್, ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ಖಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್, ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ದೀಪೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್, ಹರ್ವಂಶ್ ಪಂಗಾಲಿಯಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇನಾನ್, ಉದ್ಧವ್ ಮೋಹನ್, ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ U19 ತಂಡ: ಬೆನ್ ಡಾಕಿನ್ಸ್, ಜೋಸೆಫ್ ಮೂರ್ಸ್, ಬೆನ್ ಮಾಯೆಸ್, ಥಾಮಸ್ ರ್ಯು (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್/ನಾಯಕ), ಕ್ಯಾಲೆಬ್ ಫಾಕ್ನರ್, ರಾಲ್ಫಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್, ಫರ್ಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಮಾರ್ಗನ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಂಟೋ, ಮನ್ನಿ ಲುಮ್ಸ್‌ಡೆನ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್, ಐಸಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಲ್ಯೂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಿಲ್ ಬೆನ್ನಿಸನ್, ಅಲಿ ಫಾರೂಕ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: WPL 2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆರ್​ಸಿಬಿ, ರನ್ನರ್ - ​ಅಪ್​ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?

