ETV Bharat / sports

ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಇಂದು ಭಾರತ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕದನ; ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ದಾಖಲೆ ಮಾಹಿತಿ

ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತ ಅಂಡರ್​ 19 ತಂಡ
ಭಾರತ ಅಂಡರ್​ 19 ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 17, 2026 at 11:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs BAN U19 Match: ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಏಳನೇ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವೆ ಇಂದು ಬುಲವಾಯೊದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯುಎಸ್‌ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಬಯಸುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ACC ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು ಮತ್ತು 2023-2024ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡದಿರಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಇಂದು ಮುಖಾಮುಖಿ ಅಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ.

ವೈಭವ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು: ಯುಎಸ್​ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಸುದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ವೈಭವ್, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 96 ರನ್‌ಗಳ ಅಬ್ಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಇಂದು ಸಹ ವೈಭವ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿವೆ.

ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 28 ​​ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಭಾರತ 21 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೇವಲ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೇ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತವೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ ಏಳು ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ: ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಂದ್ಯವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (ನಾಯಕ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂದು (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಹರ್ವಂಶ್ ಪಂಗಾಲಿಯಾ, ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂಬ್ರಿಸ್, ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ದೀಪೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್, ಖಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜೀಜುಲ್ ಹಕೀಮ್ ತಮೀಮ್ (ನಾಯಕ), ಜವಾದ್ ಅಬ್ರಾರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಫಾತ್ ಬೇಗ್, ಕಲಾಂ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅಲಿನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರೀದ್ ಹಸನ್ ಫೈಸಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಮಿಯುನ್ ಬಸಿರ್ ರತುಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಸಾದ್ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಜಿನ್, ಶೇಖ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಜಿಬೋನ್, ಶಾದಿನ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಎಮೋನ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್​ಬ್ಯಾಷ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರ ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ಗೆ ಘೋರ ಅವಮಾನ; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

TAGGED:

IND VS BAN U19 MATCH
IND VS BAN
ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್
CRICKET
U19 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.