ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿ!!
ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಎಂದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : July 10, 2026 at 5:32 PM IST
3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಾರ್ವೆ ತಂಡ ನಾಳೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ನಾರ್ವೆ ಪರ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ವೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪವಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಂಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಲೆಂಡ್ ಇದುವರೆಗೆ 7 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಪರ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
One thing to do today… search my name on Google 😉— Erling Haaland (@Erling) July 9, 2026
ಇದೀಗ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಲೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಹೌದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ Erling Haaland ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏಳು ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಾರ್ವೆಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ದೋಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎನಿಮೇಷನ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೇ ಡ್ರಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಗೂಗಲ್ನ ಈ ವಿಶೇಷ ಆನಿಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಹಾಲೆಂಡ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, 'ಇಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ... ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಾಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ವೈರಲ್ ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಡು 'ಕೈಗೊ ಜೋ' ನ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಡಿಜೆ 'ಕೈಗೊ' ಜೊತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಹಾಲೆಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ U 17 ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರರಾದ ಎರಿಕ್ ಬೋಥೆಮ್ ಮತ್ತು ಎರಿಕ್ ಟೋಬಿಯಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಬರ್ಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಫ್ಲೋ ಕಿಂಗ್ಸ್' ರ್ಯಾಪ್ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಹಾಲೆಂಡ್ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ 'ಬ್ರೈನ್' ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, 'ಕೈಗೊ ಜೋ' ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾರ್ವೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮರಳಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಲೆಂಡ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಾಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
The adidas Golden Boot race continues...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tnz3pZuLpv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್: ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ . ಈಗ, ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ಗಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಅನಿಮೇಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
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