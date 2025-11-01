ETV Bharat / sports

ಟೆನಿಸ್​ ದಂತಕಥೆ, ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ರೋಹನ್​ ಬೋಪಣ್ಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ!

ಟೆನಿಸ್​ ದಂತಕಥೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್​ ವಿಜೇತ್​ ರೋಹನ್​ ಬೋಪಣ್ಣ ವೃತ್ತಿಪರ ಟೆನಿಸ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

November 1, 2025

Rohan Bopanna Retirement: ಭಾರತದ ಟೆನಿಸ್​ ದಂತಕಥೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಇಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಟೆನಿಸ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೂರ್ಗ್​ ಮೂಲದವರಾದ 45 ವರ್ಷದ ಬೋಪಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬುಬ್ಲಿಕ್, ಬೋಪಣ್ಣ ಜೋಡಿ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಪೀರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಟ್ರೀಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 5-7, 6-2, 10-8 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಇದು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ: ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರೋಹಣ್ಣ, "ಇದು ವಿದಾಯ ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. 20 ಮರೆಯಲಾಗದ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೇತುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಭಾರ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಕೂರ್ಗ್‌ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕನಸಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

"ಟೆನಿಸ್ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಾನು ಸೋತಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಜೊತೆಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಟೆನಿಸ್ ನನಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೋಪಣ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳು: 43ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ 2024ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಅವರು ಯುಎಸ್ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ (2010, 2023) ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. 2017ರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಡಬ್ರೋವ್ಸ್ಕಿ (ಕೆನಡಾ) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅವರು 26 ಟೂರ್-ಲೆವೆಲ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆರು ಎಟಿಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು.

