BWF ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್; 15 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪದಕ!!
ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಂದ್ಯವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪದಕ ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ.
Published : August 21, 2026 at 2:39 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಂದ್ಯವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪದಕ ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ಇದೀಗ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪದಕ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸಾ ಜಾಲಿ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಜೋಡಿ ಚೀನಾದ ಜಿಯಾ ಯಿಫಾನ್ ಮತ್ತು ಜಾಂಗ್ ಶುಕ್ಸಿಯಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 16-21, 21-15, 21-13 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪದಕ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2011 ರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಟಾ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
Moments like this mean everything!— BWF (@bwfmedia) August 21, 2026
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ಈ ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು 16-21 ರಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಟ್ರೀಸಾ-ಗಾಯತ್ರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 0-6 ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು ನಂತರ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು 8-11ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಚೀನಾ ಜೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-16 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಭಾರತ
ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಅದ್ಭುತ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಟ್ರೀಸಾ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 21-15 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲೂ 4-0 ಹಿನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸತತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷರ ಬೆಂಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮೂರನೇ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು 21-13 ರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 39ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜಾಲಿ ಮತ್ತು ಗೋಪಿಚಂದ್, ಚಿನಾದ ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ ಅಂತರವನ್ನು 3-1 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Long wait for medal over! 👏🇮🇳#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/VIEtHH9Uz1— BWF (@bwfmedia) August 21, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು, 64ನೇ ಸುತ್ತು, 32ನೇ ಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗಳನ್ನು ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳ ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ವಿರುದ್ಧದ ಸವಾಲು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿತ್ತು.
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