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ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪದಕ ಪಡೆದ ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್​!!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್
ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 12:50 PM IST

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ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಐದನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಆಯ್ದ ಆಟಗಾರರ ಎಲೈಟ್​ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಡ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್, ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್, ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 7, ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹೆಡ್ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಏಕದಿನ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ವರ್ಷದ T20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

ಜನವರಿ 29, 2025 ರಿಂದ ಜನವರಿ 8, 2026 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಡ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಮತಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಹೆಡ್ 153 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಕ್ಯಾರಿ 152 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 150 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದಕ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪದಕ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಡ್​, "ಎಬಿ (ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರೇ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಈಗ ಎರಡು ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿಯನ್ನಯ ತಂದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ 2025/26 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಹೆಡ್ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 30 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 1,437 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಪರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಆಶಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 83 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 123 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಡಿಲೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 170 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

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ALLAN BORDER MEDAL
AUSTRALIA CRICKET TEAM
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್
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