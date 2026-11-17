ಐಪಿಎಲ್ 2027 ರಿಂದ 233 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೊರಕ್ಕೆ!
ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ಗೂ ಮೊದಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ಧಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2026 at 4:54 PM IST
ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ಗೂ ಮೊದಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ಧಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 233 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಈ ಋತುವಿನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮೊದಲೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಪ್ರಮುಖ ವರದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಜೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಬೇರ್ಪಡಲಿದೆ. ಹೌದು, ಮುಂದಿನ ಋತುವಿಗೆ ತಾನು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಡ್ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೊ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಡ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೆಡ್ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೋಚ್ ಸೂಚನೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೋಚ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2027 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
🚨 BIG BLOW FOR SUNRISERS HYDERABAD.💔 Travis Head has decided to opt out of IPL 2027 due to.. see more https://t.co/nSZpkuieyJ— Sachinism Lives On (@sachinyuvifan) November 17, 2026
SRH ತಂಡದಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ?
ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಇಂದು ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೆಡ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೆಡ್ ಅವರನ್ನು ₹14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದೀಗ ಹೆಡ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಲಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಓಪನರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿದೆ. ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಯಾರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಹರಾಜಿನ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಸಹ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
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