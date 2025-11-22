ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹೆಡ್; 148 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ದಾಖಲು
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ 4ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 22, 2025 at 4:37 PM IST
Travis Head Record: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ 2025-26ರ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯು ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಪರ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೆಡ್ ಆಶಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 205 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದಾಗ, ಹೆಡ್ ಪಂದ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 69 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೆಡ್ ಬರೆದರು. 148 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
Travis Head Smashed fastest hundred in 4th inning in Test cricket history (69 balls) pic.twitter.com/0DNV5CaAQV— All Cricket Records (@Cric_records45) November 22, 2025
ಪರ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಒಟ್ಟು 19 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನಗೊಂಡವು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ದಿನದ ಚಹಾ ವಿರಾಮದವರೆಗೂ ಈ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 132 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 164 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತು ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಹೆಡ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬೆಂಡೆತ್ತದರು.
69 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕೇವಲ 69 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ, ಆಶಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. 123 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1902 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 76 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಜೆಸ್ಸಾಪ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. 2006-07 ರಲ್ಲಿ ಪರ್ತ್ನ WACA ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Fastest century in Ashes history— All Cricket Records (@Cric_records45) November 22, 2025
57b - Adam Gilchrist, Perth 2006
69b - Travis Head, Perth, 2025* pic.twitter.com/36HiymOV5z
ಮೂರನೇ ವೇಗದ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ: ಇದಲ್ಲದೇ ಹೆಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದು ಹೆಡ್ ಅವರ 10ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವಾಗಿತ್ತು.
ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
|ಆಟಗಾರ
|ತಂಡ
|ಎಸೆತಗಳು
|ಮೈದಾನ
|ವರ್ಷ
|ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|57
|ಪರ್ತ್ (WACA)
|2006
|ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|69
|ಪರ್ತ್ (ಆಪ್ಟಸ್)
|2025
|ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಜೆಸ್ಸಾಪ್
|ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
|76
|ದಿ ಓವಲ್
|1982
|ಜೋ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|85
|ಸಿಡ್ನಿ
|1898
|ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|85
|ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್
|2021
|ಇಯಾನ್ ಬೋಥಮ್
|ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
|86
|ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್
|1981
|ಇಯಾನ್ ಬೋಥಮ್
|ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
|87
|ಲೀಡ್ಸ್
|1981
|ರೇ ಲಿಂಡ್ವಾಲ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|88
|ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್
|1947
|ಜ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಲಿ
|ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
|93
|ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್
|2023
|ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|94
|ಸಿಡ್ನಿ
|2003
|ವಿಕ್ಟರ್ ಟ್ರಂಪರ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|95
|ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್
|1902
|ವಿಕ್ಟರ್ ಟ್ರಂಪರ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|100
|ಸಿಡ್ನಿ
|1903
