ETV Bharat / sports

2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್: ರೋಹಿತ್​-ಕೊಹ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೀಸ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ​ ​

ಮುಂಬರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌​ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್​
ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್​ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Travis Head Comments on Virat, Rohit: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ಅ.19ರಿಂದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಪರ್ತ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಮುಗಿದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರೋ-ಕೊ ಜೋಡಿ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಮುಂಬರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಫಲರಾದರೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ರೋ-ಕೊ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋ-ಕೊ ಆಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)

"ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು. ಅವರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೀಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ರೋಹಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಆಡುವ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೆಡ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್​, "ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಆಟಗಾರರು. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಬರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)

ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಗೂ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ರೋಹಿತ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಿಸಿಸಿಐ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ-ಪಾಕ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ

TAGGED:

ROHIT KOHLI
VIRAT KOHLI
ROHIT SHARMA
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್
2027 ODI WORLD CUP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಗೂಗಲ್​ ‘Veo 3.1’ ಫುಲ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​ : ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!

ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರಿ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀವರೆಗೆ:73ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್​ ಏರಿ ಪಿಕಲ್ಸ್​ ಮಾರುವ ಅಜ್ಜಿ!; ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವ ’ಅನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ’; ಬಡ ದಂಪತಿಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.