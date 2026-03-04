ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ CSK ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಗೆ ಬಿತ್ತು ದಂಡ!
ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : March 4, 2026 at 8:32 PM IST
ರಾಂಚಿ (ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ರಾಂಚಿ ಪೊಲೀಸರು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಾಹನವು ನಿಯಮ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಚಲನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು, ಕಾಂಕೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಿರ್ಸಾ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು ನಿಗದಿತ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಯಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಕಾರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ದಂಡದ ಚಲನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಕೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಿರ್ಸಾ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಕಾರು ಈ ಮಿತಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ತೆರಳಿರುವುದು ವೇಗ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಾಂಚಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ವೇಗ ಮಾಪಕಗಳು ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಡಿವೈಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 24/7 ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅತಿವೇಗ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಇವುಗಳು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಧೋನಿ ಅವರು ರಾಂಚಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ತೋಟದ ಮನೆ ಅಥವಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
