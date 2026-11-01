IND vs NZ 5ನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಈಕೆಳಗಲಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 5:30 PM IST
IND vs NZ 5th T20 Records: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನ ಸೆಡ್ಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 191 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (61 ರನ್) ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (50) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಆ್ಯಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (93 ರನ್) ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (65) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇನ್ನು ಎರಡು ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗುರಿ ತಲುಪಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತ 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ ಅವು ಯಾವವೆಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
Setting a 𝙢𝙖𝙟𝙤𝙧 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙 🔓 Going past 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ T20I runs in the process 👏 A knock and a year to cherish for Ishan Kishan 🫡 Updates ▶️ https://t.co/B5TqF9MWu4 #TeamIndia | #NZvIND | @ishankishan51 https://t.co/9T2xbv2bio— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರು 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಒಟ್ಟು 1220 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರೆ, 2022ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 1164 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯರು:
|ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರು
|ರನ್
|ವರ್ಷ
|ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್
|1220 ರನ್
|2026
|ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್
|1164 ರನ್
|2022
|ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
|1153 ರನ್
|2026
|ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
|859 ರನ್
|2025
|ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್
|810 ರನ್
|2026
ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಫಿಲಿಪ್ಸ್
ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 65 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಅವರು T20I ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. 2023ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 331 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಇದೀಗ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 341 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- 41* ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ vs ಭಾರತ 2026
- 331 ಪಿ ಸಾಲ್ಟ್ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 2023
- 316 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 2022
- 297 ಸಾಹಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್ (ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ) vs ಸೈಪ್ರಸ್ 2024
- 290 ಎಂ ಚಾಪ್ಮನ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ 2023
ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಭಾರತ
ಭಾರತವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ವರ್ಷ 40 ಟಿ20ಐಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಭಾರತ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ, ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ (24 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 224 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (21 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 224 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್
ಭಾರತವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ, ಈ ವರ್ಷ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದುವರೆಗೂ 142 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (86 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (60 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (50 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಮ್ ಸೌಥಿ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್
ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಸೌಥಿ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಈಗ 99 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ್ಲಿ 65 ಪವರ್ಪ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಸೌಥಿ 119 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 65 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 1-6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು
- 65 ವಿಕೆಟ್ - ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (99 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
- 65 - ಟಿ ಸೌಥಿ (119)
- 62 - ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ (95)
- 62 - ಎಂಗರ್ವ (96)
- 60 - ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ (99)
ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್
INDIA: 400 T20I SIXES IN A YEAR 🔥 First team in history to do it. 11 sixes vs NZ in Hamilton today, Naman Dhir's top-edge in the 19th over was the 400th. Austria's 326 record is dust. 10 sixes a game, I can't even process this team— Wasim Akram (@Wasi__Akram) November 1, 2026
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 143 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು 142 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಇಶ್ ಸೋಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.
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