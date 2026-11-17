ಐಪಿಎಲ್ 2027 ರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಾಪ್ ಐದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು
ಐಪಿಎಲ್ 2027 ರಿಂದ ಟಾಪ್ ಐದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯಾ ತಂಡಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಯಾರು ಏಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 8:48 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಒಟ್ಟು 87 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇತರರು ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐದು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಥಿಷ ಪತಿರಾಣ -18 ಕೋಟಿ ರೂ
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಮಥಿಷ ಪತಿರಾಣ ಅವರನ್ನು ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಪುನರಾಗಮನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪತಿರಾನ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಪತಿರಾನ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ - ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಡ್ ಐಪಿಎಲ್ 2027ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಐಪಿಎಲ್ ನಂತರ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 14 ಕೋಟಿಗೆ ರಿಟೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಟ್ರೇಡ್ ನಂತರ, ಬೌಲ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ತಂಡ 12.5 ಕೋಟೆಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ - ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹರಾಜಿಗೂ ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಲವಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 11.75 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.
ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೇಯರ್ - ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್
ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೈಯರ್ ಅವರನ್ನು ₹11 ಕೋಟಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ, ಹೆಟ್ಮೈಯರ್ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೂ ಮೊದಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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