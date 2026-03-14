ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಟಾಪ್ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು!!
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿರುವ ಟಾಪ್ - 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : March 14, 2026 at 4:17 PM IST
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಮಾ.28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಟೂರ್ನಿ 18 ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇದೀಗ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಐದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುವು. ಯಾವಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಈಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಟಾಪ್ 5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್: ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2013 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ರನ್ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೇಲ್ ಕೇವಲ 66 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 17 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಜೇಯ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 263 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು, ಇದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಟಿ20 ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್: ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2008 ರಂದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಮೆಕಲಮ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 158 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಕೇವಲ 73 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 13 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೆಕಲಮ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಐಪಿಎಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಮೆಕಲಮ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: 2016ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 973 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮೇ 18, 2016 ರಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರ ಕೈಗೆ ಹೊಲಿಗೆಗಳು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಮತ್ತು 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್: ಮಿಸ್ಟರ್ 360 ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ 2016ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ 159 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕ ಬಹುಬೇಗನೆ ಕುಸಿಯಿತು ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 91 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡಿದ ಅವರು, ನಂತರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಡ್ವೇನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಪ್ ಶಾಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 5 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಅವರು 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 79 ರನ್ಗಳ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ: ಮಿಸ್ಟರ್ ಐಪಿಎಲ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ, ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಮೇ 30, 2014 ರಂದು, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ 227 ರನ್ಗಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಉರುಳಿದವು, ಆದರೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ರೈನಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 87 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಈವೇಳೆ ಅವರು 348 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ರೈನಾ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ರೈನಾ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸೋತರೂ, ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
