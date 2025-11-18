ಆಶಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ
ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಆಶಸ್ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಪರ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಜನವರಿ 4 ರಂದು ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಈ ಬಾರಿ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದರೇ, ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಸಾರಿಥಿ ಆಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದು, ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಶಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್ ಐದು ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ಸರ್ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್. ಅವರು 1928-1948ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 37 ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 19 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 12 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 89.78ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 5,028 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಜೋ ರೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ಗಿಂತ 2,000 ರನ್ಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ.
ಜಾನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಹಾಬ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
ಆಶಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಹಾಬ್ಸ್. 1908 ಮತ್ತು 1930ರ ನಡುವೆ ಹಾಬ್ಸ್ 41 ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿ 54.26ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3,636 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 15 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2010 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ 37 ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 56.21ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3,417 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 13 ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿವೆ. ಈ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ 220 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಜಾನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಹಾಬ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಅವರು 1978 ಮತ್ತು 1993ರ ನಡುವೆ 42 ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 7 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 19 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 55.55ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3,222 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೀವ್ ವಾ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 5ನೇ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸ್ಟೀವ್ ವಾ ಅವರು 1986 ರಿಂದ 2003 ರವರೆಗೆ 45 ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 10 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 14 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 58.75ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3,173 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ,
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಶಸ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೋ ರೂಟ್ 2428 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 17ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ 1,562 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 56ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖವಾಜಾ 1,378 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 70ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಮಾರ್ನಸ್ ಲ್ಯಾಬುಶೇನ್ 1016 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 97ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ 910 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 114 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಪರ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಜನವರಿ 4 ರಂದು ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
