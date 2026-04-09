ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿದ ಟಾಪ್​ 10 ಆಟಗಾರರು!! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮೂವರು ಆರ್​ಸಿಬಿಗರು

ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಿದ ಟಾಪ್​ 10 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿಯ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 9, 2026 at 5:17 PM IST

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ ಸಹ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ. ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ ರೊಟೆಟ್​ ಮಾಡಿದರೇ ಸಾಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರು ಬುಮ್ರಾ ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್‌ರಂತಹ ದಂತಕಥೆಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (IANS)

ಬುಮ್ರಾ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌: ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಒಂದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಐದು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ವೈಭವ್, ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬುಮ್ರಾ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್: ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮತ್ತು ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಜೆಪಿ ಡುಮಿನಿ ಕೂಡ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಳಿದಂತೆ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

  • ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ - 8 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ಜೆಪಿ ಡುಮಿನಿ - 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ - 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ - 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ - 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ - 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ - 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ - 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ – 2 ಸಿಕ್ಸರ್

IPL 2026

