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ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತೆರೆ; ಹೆಚ್ಚು ಪದಕ ಗೆದ್ದ ದೇಶ ಯಾವುದು; ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?

ಸ್ಕಾಟ್​ಲ್ಯಾಂಡ್​ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 2026ರ ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026
ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 3, 2026 at 10:11 AM IST

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CWG 2026 Medals Tally: ಸ್ಕಾಟ್​ಲ್ಯಾಂಡ್​ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 2026ರ ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 74 ದೇಶಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಉಳಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಟಾಪ್​ 5 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವು. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಪದಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ: ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 39 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಚಿನ್ನ, 17 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಜೂಡೋ, ಪ್ಯಾರಾ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಏಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಜೂಡೋ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಕುಸ್ತಿ, ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್‌ನಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 16 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನು ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಜೂಡೋದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಪ್ಯಾರಾ-ಪವರ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿತು.

ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಟ್ಟು 171 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 70 ಚಿನ್ನ, 45 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 56 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿವೆ. ಈಜು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ-ಈಜುಗಳಲ್ಲಿ 76 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ (37 ಚಿನ್ನ, 16 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 23 ಕಂಚು) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 29 ಚಿನ್ನ, 45 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 36 ಕಂಚು ಗೆದ್ದು 110 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಬ್ಯಾಲೆಗಳು/ಪ್ಯಾರಾ-ಬ್ಯಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 3 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 6 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಕೆನಡಾ ಒಟ್ಟು 62 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, 19 ಚಿನ್ನ, 20 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 23 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕೆನಡಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಆತಿಥೇಯ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ

ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು 39 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಚಿನ್ನ, 9 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 17 ಕಂಚು ಸೇರಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 10 ಚಿನ್ನ, 14 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 12 ಕಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 36 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ನೈಜೀರಿಯಾ 10 ಚಿನ್ನ, 7 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 3 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 24 ಪದಕಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಜಮೈಕಾ ಒಟ್ಟು 19 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ (10 ಚಿನ್ನ, 4 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 5 ಕಂಚು) ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 10 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್/ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ವೇಲ್ಸ್ 9 ಚಿನ್ನ, 10 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 12 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 31 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್/ಪ್ಯಾರಾ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ದೇಶವು 6 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 11 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. 8 ಚಿನ್ನ, 3 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 5 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶವು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಮನ್​​ ವೆಲ್ತ್​ ಗೇಮ್ಸ್​: ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ದಂಡ ಹಸ್ತಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ CWGಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ತೆರೆ

TAGGED:

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ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
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