6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್!!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಏಕದಿನ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೋಬಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸತತ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು.
Published : August 10, 2026 at 11:33 AM IST
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಏಕದಿನ ಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ವೊಬ್ಬರು ಸತತ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಮತ್ತು ಸಸೆಕ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಹೋವ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 383 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದು ಈ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸೆಸೆಕ್ಸ್ ತಂಡ ಚಾರ್ಲಿ ಟಿಯರ್ ಅವರ ಶತಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 332 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ 51 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
In the midst of all the chaos, Toby Albert actually hit six consecutive sixes 😱😱😱 https://t.co/atROgWf5Hz— Hampshire Cricket (@hantscricket) August 9, 2026
ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟೋಬಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸತತ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಟೋಬಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸಸೆಕ್ಸ್ನ ನಾಂಟೆಸ್ ಊಸ್ತುಯಿಜೆನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಓಲಿ ಕರ್ಟ್ಲಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕೇವಲ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 86 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 225 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಲಿ ಓರ್ ಮತ್ತು 18 ವರ್ಷದ ಬೆನ್ ಮೇಯ್ಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಟ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ನಂತರ ಮೇಯ್ಸ್ ಋತುವಿನ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ನಂತರ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ತಂಡವು ಆಗಲೇ 189 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಚಾರ್ಲಿ ಟಿಯರ್ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥ: ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸಸೆಕ್ಸ್ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಮೊದಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಚಾರ್ಲಿ ಟಿಯರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು 94 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ 111 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.
TOBY ALBERT SMASHES FOUR SIXES IN A ROW AS WE RACE PAST 300 ⚡️⚡️⚡️— Hampshire Cricket (@hantscricket) August 9, 2026
Hampshire: 323/3 (44)
📺 Watch Sharks v Hampshire 👉 https://t.co/1dFQ5rIEIC pic.twitter.com/o4e5HogdM7
ಜ್ಯಾಕ್ ಲೀನಿಂಗ್ 92 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ 55 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಎಡ್ಡಿ ಜ್ಯಾಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 58 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಈ ನಾಲ್ವರು ಬೆಂಚ್ಗೆ; ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 100 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೌಲರ್!!