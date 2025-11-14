Bihar Election Results 2025

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೂತನ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಕೋಚ್ ನೇಮಕ

ಐಪಿಎಲ್​ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಮಾಜಿ ಆಡಗಾರ ಟಿಮ್ ಸೌಥಿ ಅವರನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಕೋಚ್​ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ​

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ತಂಡ
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 4:50 PM IST

KKR Bowling Coach: ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಟಿಮ್ ಸೌಥಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭರತ್ ಅರುಣ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ರಾವೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ, ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಲು ಬೌಲರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸೌಥಿ ಹೇಳಿದರು. "ಸೌಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಅನುಭವವು ನಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಯುವ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಸಿಇಒ ವೆಂಕಿ ಮೈಸೂರು ಹೇಳಿದರು.

ಸೌಥಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ 107 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು, 161 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 126 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 700 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಯಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವು ನವೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 15 ರಂದು ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಯಾವುದೇ ಅದಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್​ ಆಗಿ​ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್​ ನೇಮಕ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ ತಂಡ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್​ ಈ ಹಿಂದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಟಿಮ್​ ಸೌಥಿ ಈಗ ಕೆಕೆಆರ್‌ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದು ತಂಡವನ್ನು 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಲಿದ್ದಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್​ ಟ್ರೇಡ್​ ರೂಲ್ಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ?; ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್​ ಆದ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಯಾರು?

