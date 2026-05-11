ETV Bharat / sports

ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಿಮ್​ ಡೇವಿಡ್​ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​

ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ​ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ಟಿಮ್​ ಡೇವಿಡ್​
ಟಿಮ್​ ಡೇವಿಡ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 12:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್​ಸಿಬಿ) ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ 2 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು. ಆದರೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಸನ್ನೆಗಳು ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸ ತೊಡಗಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಟಿಮ್​ ಡೇವಿಡ್​ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಡಗೌಟ್‌ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತ ಅಶ್ಲೀಲ ಸನ್ನೆ (ಮಿಡಲ್​ ಫಿಂಗರ್) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

2025ರ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸೇರಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇವಿಡ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ವಿಫಲರಾದರು. ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಡಕೌಟ್​ ಆದರು. ನಾಟಕೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ಡಗೌಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಡೇವಿಡ್ ಮೇಲೆದ್ದು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತ ಅಣಕಿಸುವ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಶ್ಲೀಲ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು: ಪ್ಲೇಆಫ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (22), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (57) ಮತ್ತು ನಮನ್ ಧೀರ್ (47) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 166 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಡಕೌಟ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆದರೆ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ (46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 73 ರನ್) ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿತು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲ್ಲಲು 15 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಎಂಬಂತೆ ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ರಾಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ಮತ್ತು ಭುವಿ 2 ರನ್​ ಕೆಲೆಹಾಕಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಕಣ್ಣು

ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 7 ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮೇ 13 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; ಐಪಿಎಲ್​ನಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಔಟ್​?

TAGGED:

CRICKET
TIM DAVID VIRAL VIDEO
MI VS RCB
MI VS RCB HIGHLIGHTS
IPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.