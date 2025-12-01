18 ಎಸೆತ, 12 ಸಿಕ್ಸರ್, 326.67 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್..! ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಬೌಲರ್ಸ್
ಅಬುಧಾಬಿ T10 ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 1, 2025 at 12:17 PM IST|
Updated : December 1, 2025 at 12:30 PM IST
Abu Dhabi T10 Final: ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಇದೀಗ ಅಬುಧಾಬಿ ಟಿ10 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಬುಧಾಬಿ ಟಿ10 ಲೀಗ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವು ಆಸ್ಪೆನ್ ಸ್ಟಾಲಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಬುಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯುಎಇ ಬುಲ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಜೇಮ್ಸ್ ವಿನ್ಸ್ 0 ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 18 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯುಎಇ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆದರೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ನಂತರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಡೆವಿಡ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 3 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 98 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 326.67 ಆಗಿತ್ತು. ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಯುಎಇ ಬುಲ್ಸ್ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಿತು.
ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್: ಆಶ್ಮೀದ್ ನೆಡ್ ಎಸೆದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಡೇವಿಡ್ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು, ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿದೆ ಡೇವಿಡ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.
Tim David pressed skip to final ⏭️— FanCode (@FanCode) November 30, 2025
A brutal unbeaten 57 off 18 to bulldoze the Bulls into the final 💥#AbuDhabiT10 pic.twitter.com/5zdSIy4EFH
ಬಳಿಕ 151 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆಸ್ಪೆನ್ ಸ್ಟಾಲಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಾಯಕ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ 18 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರೇ, ಶಾರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಬೆನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿಫಲರಾದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಟಾಲಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ 20 ರನ್ಗಳ ಸ್ಕೋರ್ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಸ್ಪೆನ್ ಸ್ಟಾಲಿಯನ್ಸ್ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 70 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುಎಇ ಬುಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 80 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಅಬುಧಾಬಿ ಟಿT10 ಲೀಗ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಯುಎಇ ಬುಲ್ಸ್ ಪರ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೇ, ಫಜಲ್ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ತಂಡದ ಪರ ಫಜಲ್ಹಖ್ ಫಾರುಕಿ, ಜುನೈದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ಇಫ್ತಿಖಾರ್ ಅಹಮದ್, ಕೈಸ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ನಂತರ ಯುಎಇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಡೆವಿಡ್
ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 62.33 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 187 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಯುಎಇ ಬುಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 65.50 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 263.76 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 393 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
