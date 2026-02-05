"ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿದೆ"; ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ
Published : February 5, 2026 at 5:20 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ತಿಲಕ್ ಇದೀಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮ ಚೇತರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಿಲಕ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ 'ತಿಲಕ್ ತಿಲಕ್' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಜನರ ಕೂಗು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಇಶಾನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದೆ" ಎಂದು ತಿಲಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಅದ್ಭುತವೆನಿಸಿತು. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿನ್ನೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಲಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 240 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಂದಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 80/1 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಇಶಾನ್ ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅನ್ರಿಚ್ ನೋಕಿಯಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ 6, 6, 4, 6 ಬಾರಿಸಿದರು.
ಉಳಿದಂತೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 45 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ದೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ (30 ರನ್), ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (30 ರನ್), ಅಭಿಷೇಕ್ (24 ರನ್) ಸಹ ಮಿಂಚಿದರು. ನಂತರ, ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 210 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ (45 ರನ್) ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಿಕಲ್ಟನ್ (44) ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ 30 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
