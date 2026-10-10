ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ!
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 10, 2026 at 4:44 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ 250 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಪಡೆ 9 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೆ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 44 ರನ್ಗಳಿಸಿದರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಸಾಧಿಸಲಾಗದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತ್ವರಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 5000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 140 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು.
6️⃣. 6️⃣. 6️⃣ 🚀 Absolute carnage from Tilak Varma 💥💥 Scorecard ▶️ https://t.co/mZlyaWZsoe #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @TilakV9 https://t.co/95kMEXxtwO— BCCI (@BCCI) October 9, 2026
ಇದಲ್ಲದೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ 175ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 5000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 166 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 41.57ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 5031 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 5 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 30 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ 145.36 ಆಗಿದೆ.
ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ತಿಲಕ್
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 5000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 5ನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 166ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 5000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 167 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 143 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 5000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
𝐓𝐢𝐥𝐚𝐤 𝐕𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐬 𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫! 💣 Three massive sixes in a row in the final over—what a finish from Tilak! 🔥 https://t.co/XiJshj6o1k— Wicket Hitting (@WicketHitting) October 9, 2026
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5000 ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು
- ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ - 143 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
- ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ - 145 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
- ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ - 154 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
- ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ - 165 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
- ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ - 166 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
- ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 167 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
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