ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2026 at 6:29 PM IST
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆತಿಥೇಯರನ್ನು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 180/5ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ನಂತರ 19.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.
ಬೌಲರ್ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷ್ದೀಪ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ವರ್ಷ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 38 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 37 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ 38 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು 26 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಭುವಿ 2022ರಲ್ಲಿ 31 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 37 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೋಶ್ ಲಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ಅವರ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು
- 39 ವಿಕೆಟ್ಗಳು - ಜೋಶ್ ಲಿಟಲ್ (ಐರ್ಲೆಂಡ್) 2022
- 38 ವಿಕೆಟ್ಗಳು - ವನಿಂದು ಹಸರಂಗಾ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) 2024
- 38 ವಿಕೆಟ್ಗಳು - ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (ಭಾರತ) 2026
- 37 ವಿಕೆಟ್ಗಳು - ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ (ಭಾರತ) 2022
ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ತಿಲಕ್
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಪನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಟಿಮ್ ಸೀಪರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಅವರು 26 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಡೇನಿಯಲ್ಸನ್ ಹಾವೊ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು 2025ರಲ್ಲಿ 25 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಯುಎಇಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಮ್ 2024ರಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು
- 26 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು - ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (ಭಾರತ) - 2026
- 25 ಕ್ಯಾಚ್ - ಡೇನಿಯಲ್ಸನ್ ಹಾವೊ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ) - 2025
- 24 ಕ್ಯಾಚ್ - ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಮ್ (ಯುಎಇ) - 2024
- 21 ಕ್ಯಾಚ್ - ಶೆರ್ವಿನ್ ಮುನಿಯಾಂಡಿ (ಮಲೇಷ್ಯಾ) - 2025
- 20 ಕ್ಯಾಚ್ - ಬ್ರಿಯಾನ್ ಮಸಾಬಾ (ಉಗಾಂಡಾ) - 2023
- 20 ಕ್ಯಾಚ್ - ತಾಂಜಿದ್ ಹಸನ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ) - 2025
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ; ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಭಾರತ