'ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ದುಮುಕಿದ ಟೈಗರ್': ಗೋಲು ಬೇಟೆಗೆ ಅಖಾಡ ಸಿದ್ದ!!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಡ್ಯುರಾಂಡ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 28, 2026 at 4:28 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಫಿಲಂಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ನಟ ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಭಾರತದ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಡ್ಯುರಾಂಡ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಶ್ರಾಫ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸದ ಟೈಗರ್: ಉದ್ಯಮಿ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಒಡೆತನದ ಮುಂಬೈ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಂಡದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ, ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ.
From the big screen to the football pitch? 🎬⚽— 90rfootball (@90rfootball) July 27, 2026
Tiger Shroff could be set for his first appearance in one of India's oldest football tournaments with Mumbai FC. Eyes on the group stage! 👀🔥#TigerShroff #MumbaiFC #IndianFootball #Football #FootballNews #SportsUpdate pic.twitter.com/KXIdAAks7T
ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು: ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ನಂತಹ ನಟ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ಲಬ್ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ "ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಬೇಗನೆ ವೈರಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ, ಅವರು ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಜೊಹೆಬ್ ಅಮ್ರಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕೇವಲ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ: 2024ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮುಂಬೈ ಎಫ್ಸಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟಗಾರ ಮುಂಬೈ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೀಗ್ನಲ್ಲೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೈಗರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಗರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಹಯೋಗದ ನಂತರ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ತಂಡವು ಮೊದಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಲಬ್ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಐ-ಲೀಗ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಡ್ಯುರಾಂಡ್ ಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು.
ಈ ಬಾರಿಯ ಡ್ಯುರಾಂಡ್ ಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಇ ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಎಫ್ಸಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಲಜೋಂಗ್ ಎಫ್ಸಿ, ನೊಂಗ್ಕಾಸೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ಸಾನಿಂಗ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ತಂಡವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದರೆ, ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂನಂತಹ ನಟರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರ ನಾರ್ತ್ಈಸ್ಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಫ್ಸಿ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ಯುರಾಂಡ್ ಕಪ್ನ ಇತಿಹಾಸ: ಡುರಾಂಡ್ ಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1888ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮಾರ್ಟಿಮರ್ ಡುರಾಂಡ್ ಅವರು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ISL), ಐ-ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಅಗ್ರ ತಂಡಗಳು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಮೊದಲು ರೌಂಡ್-ರಾಬಿನ್ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ತಂಡಗಳು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಷಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ತಂದೆ: ಇಂದು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಗ!!