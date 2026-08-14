ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಭಾರತ!!
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಮೂವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
Published : August 14, 2026 at 12:28 PM IST
ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಚಕ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸರಣಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವೂ ಗ್ಯಾಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ.
ಇಲ್ಲಿಯ ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಭಾರತದ ಪರ ಮೂವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮೂವರು ಎಡಗೈ ಬೌಲರ್ಗಳಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
"ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್, ಅವರ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರ ಪೈಕಿ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜಡೇಜಾ ಸ್ಥಿರವಾದ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂವರು ಎಲ್ಲಾ 20 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವು ಪಿಚ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸಿದ್ದವಿದೆ. ವೇಗಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಿರಾಜ್ಗೆ ಯಾರು ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಸುಳಿವುಕೊಟ್ಟ ಅವರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾರ್ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 25-30 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ಚೆಂಡು ಹಳೆದಾದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವತ್ತಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಹೇಳಿದರು.
📍 𝙂𝙖𝙡𝙡𝙚— BCCI (@BCCI) August 13, 2026
Preps in full swing for the Test series opener 🙌 🙌#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/ttkuC1McHX
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನ್ ಹೆಸರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ XI: ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್.
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