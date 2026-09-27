24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳು; ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು ಸಿಂಧು ಅಸಮಾಧಾನ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 27, 2026 at 5:35 PM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಾರೆ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೀನಾದ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ವಿರುದ್ಧ 11-21, 21-18, 21-10 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಪದಕ ಕನಸು ಸಹ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಂಧು, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪದ ಪಂದ್ಯಗಳಿದ್ದಾಗ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕೊರತೆಯು ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಕಾಲುಗಳು ಚಲಿಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು," ಎಂದು ಸಿಂಧು ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಸಿಂಧು; ಸಿಂಧು ಅವರು ಶನಿವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ, ಇದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ಕ್ಕೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ) ಚೀನಾದ ಚೆನ್ ಯುಫೀ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಆಟಗಾರರು ದಣಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿಂಧು ಅವರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಂಡವು ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಭಿಯಾನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಜಾಲಿ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಜೋಡಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಪರ್ಲಿ ಟಾನ್ ಮತ್ತು ತಿನಾ ಮುರಳೀಧರನ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ 18-21, 9-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ಕಪಿಲಾ ಮತ್ತು ತನಿಶಾ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ ಅವರ ಹೋರಾಟವೂ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಚೀನಾದ ಪ್ರಬಲ ಜೋಡಿ ಫೆಂಗ್ ಯಾಂಗ್ ಝೆ ಮತ್ತು ಹುವಾಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಪಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಜೋಡಿ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿತು, ಆದರೆ 14-21, 21-18, 18-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು.
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