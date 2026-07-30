ETV Bharat / sports

ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ 2026: ಜಾವೆಲಿನ್​ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು ಫೈನಲ್​ಗೆ!!

ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಮೂವರು ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ
ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗುರುವಾರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 12 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಪದಕ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

2018ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ನೀರಜ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 79.61 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆದು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೇ, ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್ (78.37 ಮೀಟರ್) ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಯಶ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (78.36 ಮೀಟರ್) ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳು ಅಗ್ರ 12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.

ಎರಡೂ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ನೀರಜ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, 18 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡವಾದ 84 ಮೀಟರ್‌ ದೂರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜಿ ಎಸೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೀಗಿತ್ತು

ನೀರಜ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ 76.28 ಮೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ನೀರಜ್ 79.61 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವರು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಯಶವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯ

ಭಾರತದ ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 77.04 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 78.37 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದರು ಅವರೂ ಸಹ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಯಶ್ವೀರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ 73.89 ಮೀಟರ್, ನಂತರ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನ 74.45 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜಿ ಎಸೆದರು. ಅವರು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 78.36 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು.

ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ ಪತಿರಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 82.24 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗ್ರೆನಡಾದ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಮೂರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ 76.09 ಮೀಟರ್, ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನ 81.29 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನ 76.70 ಮೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ 81.29 ಮೀಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡು ಸ್ಮಿತ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 80.64 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದರು ಮತ್ತು ಇತರ ಎರಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಫೌಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬೆನ್ ಈಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ 73.50 ಮೀ ಮತ್ತು ಅವರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನ 80.38 ಮೀ ಆಗಿತ್ತು. ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು 80.38 ಮೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು.

ನಾಳೆ ಪದಕ ಪಂದ್ಯ: ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ (ಜುಲೈ 31 ರಂದು) ರಾತ್ರಿ 12:45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಜೆರ್ಸಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲು; ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ

TAGGED:

NEERAJ CHOPRA
CWG 2026
JAVELIN THROW
ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ
COMMONWEALTH 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.